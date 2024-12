Ilrestodelcarlino.it - Il vero Babbo Natale vive sull’Alpe della Luna

Lamoli di Borgo Pace (Pesaro), 25 dicembre 2024 – Non provate a tirargli la barba perché la sua – soffice, fluente, bianchissima – è vera. Leonardo Santi, 69 anni, pensionato di Lamoli di Borgo Pace ha il “phisique du role“ ed il curriculum per essere nominato ufficialmente ilNatala del centro Italia e non poteva che provenire dall’ultima frazioneprovincia prima dell’Alpe, perché Lamoli in fondo è un po’ la nostra Rovaniemi. Qui qualche fiocco di neve, infatti, si è già visto eSanti non si è fatto trovare impreparato: “Sono più di vent’anni che interpreto questo ruolo e non ho mai dato buca perché vorrebbe dire rattristare tanti bambini. Lo scorso anno un amico mi chiamò poche ora prima dell’accensione dell’albero del lago Trasimeno perché ildesignato non era più disponibile: anche se era la vigilia diho preso il vestito e son partito”.