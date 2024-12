Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato scoppia in lacrime: “Shaila mi manca, ma non vado da lei perché…”

Durante la notte più magica dell’anno, nella Casa delha mostrato un suo lato vulnerabile , rivelando le sue difficoltà in amore. La sua confessione, seguita da un pianto liberatorio, ha toccato il cuore degli inquilini della Casa. In una Vigilia di Natale che avrebbe dovuto essere gioiosa,si è ritirato in se stesso, cercando conforto e consigli tra gli altri coinquilini: Bernardo Cherubini, Le Monsè e Chiara. Il giovane ha spiegato le sue difficoltà a mantenere relazioni stabili:So che ho qualcosa dentro di me. Io cerco una personalità forte per tenermi testa, ma poi mi sento schiacciato, mi rievocano cose che ho dentro di me. Di solito non ci penso, mi butto nella relazione, poi mi perdo delle persone preziose, ormai è un’abitudine che per 28 anni non ho mai risolto, è un atteggiamento automatico.