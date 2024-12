Biccy.it - Grande Fratello: a chi farebbero un regalo dispettoso gli inquilini della Casa

“Un pacchetto nero sotto l’albero per un coinquilino: che cosa gli hai messo dentro e perché?“, questa è stata la domanda che Valerio Palmieri del settimanale Chi ha rivolto a tutti glidelottenendo le risposte più varie. Perché a Natale siamo tutti più buoni. Ma forse no.Il pacchetto nero Luca Calvani lo darebbe a MariaVittoria Minghetti “un bel libro,, con la copertina in pelle dura, con scritto I miei pensieri negativi. Così, anziché tirarli fuori in ogni momento, potrebbe avere il suo baule delle insicurezze dove scrivere i suoi pensieri. In modo che il giorno dopo, rileggendoli, si farebbe una bella risata. E penserebbe di più prima di scriverli“; Jessica Morlacchi, invece, il pacco nero lo darebbe proprio a lui. “Il pacco nero lo darei a Luca e ci metterei una grandissima corona da re, dicendogli che dovrebbe metterla asua, non qui“.