Thesocialpost.it - Getta due cuccioli nel torrente, uomo lo scopre e reagisce: “Non potevo fare altro…”

Un tragico episodio di maltrattamento animale ha scosso la comunità di Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Undi 70 anni è stato denunciato dopo essere stato visto lanciare duedi cane nelCavaiola, in località San Giuseppe al Pozzo.Il gesto eroico del cittadinoUn residente, che si trovava nelle vicinanze, ha assistito alla drammatica scena: senza esitazione, si è tuffato nelle acque gelide per salvare i due. Uno di loro, purtroppo, era già morto al momento del recupero, mentre l’altro è stato tratto in salvo.L’intervento immediato del Nucleo ambientale della polizia municipale di Cava de’ Tirreni, allertato dal canile municipale, ha permesso di identificare il presunto autore del gesto crudele. L’, proprietario di un fondo agricolo, inizialmente ha negato ogni coinvolgimento ma, di fronte alle evidenze, ha ammesso le sue responsabilità.