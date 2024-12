Thesocialpost.it - Force Blue, Briatore contro i giudici: chiesti 12 milioni di risarcimento per la vendita dello yacht

Leggi su Thesocialpost.it

Flaviotorna al centro delle cronache giudiziarie con una nuova battaglia legale legata al, loche per quasi 15 anni è stato al centro di un intricato caso giudiziario. Dopo l’assoluzione definitiva dell’imprenditore, la vicenda registra ora un clamoroso colpo di scena:ha citato in giudizio idella Corte di Appello di Genova e il commercialista genovese che, come amministratore giudiziario, curò ladel panfilo.La richiesta diL’imprenditore, rappresentato dagli avvocati Fabio Lattanzi e Andrea Gemma, ha avviato un’azione legale presso il tribunale di Torino. Chiede 12e 660mila euro, sostenendo che laal magnate Bernie Ecclestone per meno di 6di euro nel 2021 rappresenti un danno economico.