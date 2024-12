Thesocialpost.it - Ferrovie, cade il muro sui binari. Cosa succede

Leggi su Thesocialpost.it

Stamani, un cedimento di circa 10 metri di unperimetrale ha interessato la linea ferroviaria Faentina, nel tratto tra Rufina e Pontassieve, nel Fiorentino. Il crollo ha causato il riversamento di materiale sui, rendendo necessaria l’interruzione della circolazione ferroviaria.Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine, nessun treno è rimasto coinvolto nel crollo. Un convoglio in arrivo è riuscito a fermarsi in tempo, evitando incidenti. A bordo del treno viaggiavano circa una ventina di passeggeri, tutti rimasti incolumi. Successivamente, il convoglio è stato fatto tornare indietro.Interruzione e ripresa della circolazioneL’incidente è avvenuto intorno alle 8:30, causando un blocco della circolazione ferroviaria per oltre due ore. I tecnici di RFI, intervenuti sul posto, hanno effettuato i necessari accertamenti per verificare la sicurezza e la funzionalità della linea.