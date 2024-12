Tvplay.it - Ferrari, l’arrivo di Hamilton non lascia scampo: perchè a Maranello non possono sbagliare

In casasi pensa molto alla prossima stagione e i tifosi sperano che si possa finalmente ritornare alla vittoria. La stagione di Formula Uno è conclusa da qualche settimana ma ormai già si pensa al prossimo anno e alle prossime grandi sfide. Una delle scuderie più attese è senza dubbio la, la vittoria di titoli Mondiali sia piloti che costruttori manca da troppo tempo e ormai la scuderia diha deciso di fare All In.Anche per questo laha scelto di andare sul sicuro ed ha sostituito Carlos Sainz con il pluricampione Lewis. Per alcuni questa mossa ricorda quella che portò Michael Schumacher inma sono cambiate tante cose, in primo luogo va detto che vista l’età lanon può. La Rossa deve vincere il Mondiale nei prossimi due anni altrimenti sarà un vero e proprio ‘fallimento’.