Cosenza vs Catanzaro | le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby calabro si preannuncia piuttosto acceso per l’obiettivo salvezza dei padroni di casa e quello play-off degli ospiti.vssi giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI silani stanno attraversando un momento complicato, testimoniato dall’ultimo posto in classifica insieme al Frosinone. A surriscaldare ancora di più l’ambiente sono arrivate le tre sconfitte consecutive che costringono la squadra di Alvini a dover battere necessariamente il.I giallorossi hanno perso contro lo Spezia nell’ultima giornata, un ko che però è arrivato dopo undici risultati consecutivi, a dimostrazione di una squadra che anche questa stagione dirà la sua in chiave play-off dopo aver sfiorato la finale nella passata stagione.