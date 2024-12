Iodonna.it - Cosa comporti concretamente per le donne avere uno o più figli prova a dirlo Sono diventata madre, 25 racconti, raccolti da Alinsieme cooperativa sociale, che a Vicenza offre alle famiglie sostegno scolastico e ricreativo.

È imminente, dal 30 dicembre prossimo, l’inserimento nei Lea, i livelli essenziali di assistenza, delle cure di fecondazione assistita. Le Regioni dovranno attrezzarsi per garantire sei tentativicoppie che si rivolgeranno per le prestazioni ai centri pubblici. Fecondazione in vitro, parla il professor Greco: «Servono nuove strategie» X Quanti lo faranno? Molticonvinti che l’inverno demografico dipenda dal fatto che i giovani “non vogliono” e che per quanto si introducano nuovi strumenti la rinuncia a farne prevalga.