Capodanno a Roma, il concerto senza Tony Effe vira sulla Pfm

AGI - "Per noi sarà ilpiù bello dell'anno": lo assicurano Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, voce e batteria e basso della Pfm, confermando che saranno nel cartellone deldi. Canteranno alcuni pezzi di Fabrizio De André che, secondo i due componenti della band, "è stato il primo trapper della storia". Un trapper come, il grande escluso dall'evento diCapitale per via dei suoi testi ritenuti sessisti e violenti.nuova pianificazione delper salutare il 2025 nella Città Eterna non c'è stato ancora l'annuncio ufficiale. L'evento, dopo le rinunce di Mahmood e Mara Sattei per solidarietà con, dovrebbe traslocare dalla spianata del Circo Massimo alla cornice più raccolta di Piazza del Popolo. Al rock progressivo italiano della Pfm, si affiancheranno il folk-rockno dell'Orchestraccia e soprattutto l'immortale disco anni '70 e '80 degli Earth Wind and Fire, quella di 'Boogle Wonderland', September' e 'Let's Groove'.