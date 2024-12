Ilfattoquotidiano.it - Anziana di 92 anni sola a Natale, i carabinieri la vanno a trovare e le regalano un giradischi e i vinili con le sue canzoni preferite

Le hanno portato in dono une trecon le sue. È il regalo fatto daialla signora Lidia, 92, attrice di teatro e cinema in passato,nel giorno di. È successo a Città di Castello, in provincia di Perugia. Anche il comune ha aderito all’iniziativa con un calendario di Frate Indovino ed un catalogo della mostra dei Presepi simboli della tradizione.“Che bella giornata. Grazie”, è stata la reazione dell’secondo quanto si legge in una nota dell’Arma. Lidia Marioli, 92, con un passato da artista nel mondo dello spettacolo a teatro e al cinema con prestigiose collaborazioni anche con il grande Totò.I tre dischi in vinile donati dal comandante della compagnia dei, capitano Massimiliano Croce, e dal comandante di stazione, il luogotenente Fabrizio Capalti, contengono canti die musica della tradizione classica italiana degli’50 e ’60, fra cui un’edizione rivisitata di “Parlami d’amore Mariù” di Achille Togliani.