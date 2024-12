Lettera43.it - Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, i soccorritori sono scesi a valle

Gli 11impegnati nelle ricerche di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i duebloccati suldopo essere rimasti bloccati per un giorno in un ostello a Campo Imperatore. Le condizioni in quota risultano sempre proibitive ma, in un breve momento di vento debole, hanno consentito il funzionamento della funivia e la discesa della squadra del Soccorso alpino. Le ricerche dei due, di cui siperse le tracce domenica 22 dicembre, riprenderanno non appena le condizioni meteo lo consentiranno.Articolo completo:sul, idal blog Lettera43