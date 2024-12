Movieplayer.it - Alberto Angela conduce Stanotte a Roma, la serata evento in onda su Rai 1 il 25 dicembre: location e ospiti

Leggi su Movieplayer.it

torna oggi in TV, su Rai 1 in prima, in occasione del Natale, con, un viaggio notturno attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi della città eterna. Fedele alla tradizione natalizia nata qualche anno fa,rinnova, stasera su Rai 1 in prima, l'appuntamento con quello che è ormai è quasi diventato un format.è infatti il viaggio che accompagnerà gli spettatori, attraverso le atmosfere notturne della città eterna, durante la sera del 25. Levisitate daDopo "a San Pietro", dedicato alle meraviglie del Vaticano,torna nella capitale di notte, per un dialogo a tu per tu con le meraviglie dellaantica, barocca e contemporanea. È un viaggio attraverso la storia, l'arte, la .