Vento e accumuli di neve il pericolo è l’ipotermia

Le condizioni estreme del Gran Sasso continuano a ostacolare i soccorsi per i due escursionisti dispersi. A parlare ai microfoni del Tg3 Abruzzo è Paolo Passalacqua, luogotenente del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell’Aquila, che ha descritto uno scenario drammatico e pieno di insidie. "Le condizioni meteo proibitive impediscono il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso. Abbiamo già effettuato due tentativi, ma entrambi sono andati a vuoto", spiega Passalacqua. La situazione è resa ancor più critica dalipotermia, che minaccia la sopravvivenza dei dispersi. "Il rischio per queste persone è altissimo: temperature rigide, forti raffiche didifresca creano un mix letale. Non possiamo escludere che si trovino in condizioni di grave sofferenza fisica".