Ilrestodelcarlino.it - Vendono alcol ai minori, autorizzazioni sospese a due negozi in centro a Bologna: ecco quali

, 24 dicembre 2024 – Il questore Antonio Sbordone ha ordinato uno stop di 15 giorni alledi dueinstorico a. Si tratta di un esercizio pubblico di via Cesare Battisti e di uno di alimentari e bevande in Strada Maggiore. Questo perché i poliziotti hanno accertato come vi venissero somministratiici a ragazzini minorenni. In particolare, nella serata dello scorso 21 dicembre, durante i normali servizi di prevenzione finalizzati a contrastare la vendita e la somministrazione di bevandeiche e superiche ai, il personale della Divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura, insieme con agenti della polizia locale, notavano la presenza di alcuni ragazzini giovanissimi che consumavano bevandeiche, acquistate poco prima all’interno dei due locali in questione.