Sport.quotidiano.net - Urbanski ed Erlic verso l’uscita. Spunta Martinez Quarta per Italiano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Kacperchiede la cessione: e il Bologna è pronto a valutare offerte. Ma pure l’agente di Martinsi sta muovendo. II club rossoblù versò in estate 7 milioni più uno di bonus al Sassuolo per l’acquisto del nazionale croato, che ha però confermato la fragilità muscolare: complici un paio di infortuni e la solidità di Beukema e Lucumi ha capito che difficilmente troverà spazio e vorrebbe trovarne. Fiorentina e Parma hanno sondato il terreno e l’agente ha fatto sapere che conta di portare un’offerta nel giro di due settimane. No al prestito: è stata la risposta del Bologna, ma sì all’intenzione di valutare un’operazione, con la consapevolezza cheandrà sostuito. Piace il capitano della nazionale Under 21 danese e del Velije Oliver Provstgaard (21), ma la concorrenza del Lecce e di club olandesi e tedeschi racconta come a oggi non ci siano certezze.