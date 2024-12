Thesocialpost.it - Trovata morta a bordo della strada: la vittima è Ambra De Dionigi, 29 anni

Scoperta senza vita lungo la: chi era la giovaneDopo oltre 24 ore dal rinvenimento, è stata finalmente identificata la giovane donnapriva di vita lungo la super36, nei pressi di Nibionno in provincia di Lecco, in Lombardia. Si tratta diDe, 29, originariaValsassina., che viveva a Pasturo ed era molto conosciuta nella zona, amava viaggiare e recentemente aveva visitato Spagna e Francia. La notiziasua scomparsa ha iniziato a diffondersi in queste ore con molti che la ricordano come una ragazza un po’ eccentrica ma sempre solare, con un animo gentile e incapace di nuocere a chiunque.Grande amante degli animali,era inseparabile dal suo fedele cane nero. In queste ore, i giovaniValsassina la ricordano con affetto, mentre si stringono attorno alla sorella Iris e ai genitori, colmi di dolore e rabbia per la sua perdita.