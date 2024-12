Inter-news.it - Trevisani: «Clonate il padre degli Esposito! Inter, Nico Paz ‘reinventato’»

Leggi su Inter-news.it

Riccardoha ironizzato sul fatto che i genitoriabbiano prodotto tre calciatori di spessore per il calcio italiano, commentando poi la possibile posizione diPaz all’.IL COMMENTO – Riccardovenuto nel consueto appuntamento settimanale di “Fontana di Trevi“, pronunciandosi innanzitutto sul rendimento(di proprietà dell’e non solo). Queste le sue dichiarazioni, caratterizzate da un misto di rispetto per il rendimento dei tre fratelli e ironia per quanto prodotto dai loro genitori: «Col papà didovrebbero fare come con la pecora Dolly e clonarlo. Thuram ha fatto due mostri, tre credo non ci siano precedenti. Ogni settimana stanno andando in gol e sono tutti e tre diversi e forti. Salvatore ha i piazzati e la geometria, Sebastiano possiede fantasia e talento, mentre Francesco Pio è dotato di cattiveria, gol e fisico.