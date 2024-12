Sport.quotidiano.net - Tre appuntamenti. Feste di corsa per i podisti. Si fermano solo il giorno di Natale

non vanno mai in ferie e dunque tre sono gliprevisti per le festività natalizie, due concomitanti. Oggi alle 13 ad Albinea, da via Vittorio Emanuele II parte un allenamento in compagnia denominato "Ladi", sulle distanze di km 5, 10 o 13. Ildi Santo Stefano, alle 9 a Taneto ecco "Ladel cotechino – digerisci con noi", su km 10 o 21. A livello competitivo, invece, il 26 si corre a Sant’Agata Bolognese con diversi reggiani iscritti. In archivio è andato il primo Assalto al Castello, trail di km 11 disputato a Casalgrande: successo di Luca Carrara su Saimi Xhemalaj e Davide Scarabelli. Tra le donne, Ana Nanu su Alessia Rondoni e Isabella Morlini. Domenica 29 è prevista la camminata di quartiere a Modena Est, nel Reggiano si torna il 6 gennaio a Casalgrande con la Chocolate Run di km 6 e 10, anche competitiva.