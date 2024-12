Lettera43.it - Sondaggi politici, la Lega sale dopo l’assoluzione di Salvini

La(+0,4 per cento) è l’unico partito della maggioranza a crescere nelle intenzioni di voto nell’ultimo rilevamento settimanale di Swg per il Tg La7. Il Carroccio,di Matteonel processo Open Arms, arriva all’8,8 per cento. In calo invece Fratelli d’Italia al 29,1 per cento (-0,2 per cento). E anche Forza Italia che perde lo 0,3 per cento, scendendo al 9,1 per cento. Per quanto riguarda le opposizioni, Partito democratico stabile al 22,2 per cento, mentre riil Movimento 5 stelle, che guadagna lo 0,3 per cento arrivando all’11,5 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,2 per cento. Tra i partiti minori Italia Viva avanza dello 0,2 per cento, Azione e Noi Moderati dello 0,1 per cento, mentre +Europa arretra dello 0,1 per cento.Articolo completo:, ladidal blog Lettera43