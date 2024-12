Ilrestodelcarlino.it - Sei vittorie consecutive. La Samb chiude in bellezza

Lail girone di andata con la sesta vittoria consecutiva, raggiungendo quota 40 punti. Una lunghezza in meno, però, rispetto alla cavalcata verso la C nel campionato 2015-2016 (41) con in panchina sempre Ottavio Palladini che dall’ottava giornata di andata dopo la sconfitta interna con il Matelica, prese il posto dell’esonerato Loris Beoni. La promozione in C arrivò a quattro turni dal termine, il 10 aprile 2016, battendo la Jesina al Riviera per 2-1. Anche allora lasi laureò campione d’inverno. I 40 punti in classifica erano l’obiettivo fissato da Ottavio Palladini, tagliato con la vittoria di Civitanova Marche. Ma sono i numeri realizzati dallaa testimoniare l’ottimo cammino di Eusepi e compagni nel girone di andata. Frutto di settein casa, ed una sola sconfitta con l’Avezzano.