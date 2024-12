Lanazione.it - Scuola, l’amaro Natale: trasferimento forzato per centinaia di docenti toscani

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 24 dicembre 2024 – Proprio una brutta sorpresa per decine e decine di insegnanti. Sotto l’albero, infatti, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio ‘’. C’è chi da Prato deve andare in fretta e furia a Carrara o chi addirittura è costretto a spostarsi a Grosseto, sempre da Prato. Insomma, un caos all’ennesima potenza. “L’esecutivo Meloni ci ha ormai abituato ai ’pacchi’ di fine anno: ecco, questotocca alle assunzioni nella”, tuona il segretario generale Flc-Cgil, Pasquale Cuomo. Quel che era stato paventato dai sindacati prima che iniziasse l’anno scolastico si è puntualmente verificato. Le operazioni per l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso Pnrr si stanno concludendo adesso per una serie di procedure particolarmente lunghe e macchinose.