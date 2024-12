Sport.quotidiano.net - Scherma. Caterina Franchi terza nella sciabola

L’AmaKoala a sale ancora una volta sul podio dei master grazie a, che ha conquistato un ottimo terzo postogara di(cat.1), la più spettacolare e dinamica delle tre armi. La competizione,prova nazionale del circuito Over 24, si è svolta a San Lazzaro di Savena. Due vittoriefase a gironi per, che poi è approdata direttamente all’assalto dei quarti di finale, vinto 10–5 contro Formentini (Bergamo). Lo stop in semifinale con Di Cicco (Padova) 3–10.è stata impegnata anchegara di fioretto, chiusa al sesto posto.