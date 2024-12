Ilrestodelcarlino.it - Santa Maria della Vita. Il complesso si rinnova: l’allestimento punta su storia e multimedia

si. Già da ieri i visitatori hanno potuto immergersi in un unico racconto che parte dal Santuario e sale fino all’Oratorio intrecciando arte,e spiritualità, grazie alla collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Opera Laboratori, nell’ambito del progetto culturale Genus Bononiae. Il nuovo allestimento museale propone un percorso che abbraccia tutte le anime del, dal celebre ‘urlo di pietra’, l’opera in terracotta del Compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca custodito nella chiesa, all’imponente gruppo scultoreo del TransitoVergine di Alfonso Lombardi conservato nell’oratorio. Tra le novità principali, il riallestimento degli spazi espositivi dell’oratorio con una collezione permanente di opere provenienti dalle Collezioni d’Arte e diFondazione Carisbo, valorizzando alcuni tra i più significativi dipintitradizione artistica bolognese solitamente non accessibili.