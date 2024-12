Quotidiano.net - Proteste a Damasco per l'incendio di un albero di Natale: difesa dei diritti cristiani in Siria

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza nelle zone cristiane didopo l'di undivicino ad Hama, nellacentrale. I dimostranti, intonando slogan per ladeidei, hanno marciato verso la sede del Patriarcato ortodosso nel quartiere di Bab Sharqi. "Se non ci è permesso di vivere la nostra fede cristiana nel nostro Paese, come facevamo prima, allora non apparteniamo più a questo posto", ha detto un manifestante. Lesono scoppiate dopo la pubblicazione di un video che mostrava combattenti incappucciati che appiccavano il fuoco a undinella città a maggioranza cristiana di Suqaylabiyah. Secondo l'Osservatoriono per iumani, i combattenti erano stranieri del gruppo islamico Ansar al-Tawhid.