"Pochi infermieri e Oss. Servizi da potenziare"

Carenze di organico e taglio di posti letto: tra il personale dell’Asst Melegnano Martesana prosegue lo stato di agitazione e il clima rimane teso. Sindacati e Rsu lo hanno ribadito nella mattinata di ieri con un simbolico sit-in davanti al Predabissi. E per l’8 gennaio è annunciato un presidio, sempre davanti al nosocomio di Vizzolo. Alla base dello stato di agitazione indetto da Cgil, Uil, Usb, Nursing Up e Rus c’è "la necessità, ormai improcrastinabile, di un rilancio dell’intera Asst, daiospedalieri a quelli territoriali, a beneficio sia dei lavoratori che degli utenti", spiega Antonio Bagnaschi, della Cgil-funzione pubblica. In un recente bilancio ufficializzato dai vertici dell’azienda, e relativo alle attività svolte nel corso del 2024, si evidenziano gli sforzi compiuti per infoltire il personale e mantenere invariata la quota di posti letto.