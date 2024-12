Ilfattoquotidiano.it - “Niente pranzo, sto lontano dai farmaci e dal mercato della salute. Più del 50% dei tumori è evitabile”: la ricetta della longevità del prof. Silvio Garattini

Le occasioni per parlare di lui non mancano: oltre al recente riconoscimento ricevuto a Roma, nel solo 2024 il novantacinquenne fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri ha ricevuto il premio Italiani Controvento, per il contributo alla ricerca oncologica, e il premio Omaggio a una grande vita in occasione1a edizione del Milan Longevity Summit. E ogni volta ha colto l’occasione per spiegare le radicisua, basata su alcuni solidi capisaldi: pochi, pasti frugali, tanto movimento e abbondante nutrimento per lo spirito. Parliamo delessor: “I medici non dovrebbero prescrivere solo, ma anche buone abitudini: camminare almeno 3 chilometri al giorno, calare di tot chili. E dovrebbero essere giudicati sulla base dei risultati didei propri pazienti: quanti hanno smesso di fumare, quanti non sono più obesi”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a marzo al CorriereSera e rilanciata nei giorni scorsi dal quotidiano.