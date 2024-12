Quotidiano.net - Neve in pianura, Italia spaccata in due per la vigilia di Natale. Le previsioni fino a Santo Stefano

Roma, 24 dicembre 2024 – Un'divisa tra sole, nevicatea bassissima quota e venti forti. Sono queste in estrema sintesi lemeteo per la settimana di. “L'irruzione di correnti d'aria di origine polare –afferma Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it – sta provocando non solo un repentino abbassamento delle temperature, ma anche tante precipitazioni, in particolare al Centro-Sud e sulle due isole maggiori”. Il fenomeno Adriatic Snow Effect Tutta colpa dell'arrivo di un nucleo di aria fredda di origine artica che, dal Nord Europa, farà irruzione sul bacino del Mediterraneo, favorendo la formazione di un ciclone. Questa configurazione sarà alla base di un fenomeno meteorologico tipicamente invernale, l'Adriatic Snow Effect. Questo evento si genera quando aria gelida che scende da Nord Est, forma una bassa pressione nei pressi del mar Ionio/basso Adriatico, con i venti freddissimi che dapprima scavalcano le Alpi Dinariche, tra Croazia e Bosnia Erzegovina, per poi scorrere sul mar Adriatico.