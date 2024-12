Nataleoltre 50% famiglie invita ospiti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.35 Il 59% delleper il Cenone di Natale e il 58% per il pranzo del 25. E' quanto si apprende dal sondaggio Confesercenti-Ipsos sui consumi alimentari del Natale. Oltre 8 italiani su 10 trascorreranno le festività in casa propria o di amici: l'83% per la Vigilia, l'81% per il 24. Spesa totale di circa 3 miliardi di euro. Oltre 4,5 mln andranno al ristorante: 1,9 mln per il Cenone e 2,6 mln per il pranzo. Spesa complessiva di circa 500milioni di euro. Secondo Coldiretti, 2 mln di persone andranno in agriturismo.