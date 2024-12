Ilnapolista.it - Napoli-Venezia, De Laurentiis: «Sarò a Los Angeles, mi alzerò alle 4 per vedere la partita preparare tutta la pratica scaramantica»

Leggi su Ilnapolista.it

Domenica ilgioca contro ilal Maradona. Il presidente ha annunciato che purtroppo non potrà esserci. Sarà a Losper Natale e per altri impegni di lavoro. A Radio Crc ha assicurato però che guarderà lae, nonostante il fuso orario, si alzerà presto per “la”.De: «Ho costruito un cinema vero perla»Le parole del presidente a Radio Crc:«Ioa Los, mi4 perlaperché si gioca15 e devolaper essere6 pronto sul maxi-schermo. Io ho costruito un cinema vero perla, con amici veri e parenti».Leggi anche: De: «Gli errori li ho fatto io, non voglio accusare nessun altro sennò la lista sarebbe troppo lunga»Gli struffoli: «io ci metto le nocelle, i canditi facciamoli mangiare ai milanesi»Il presidente Deè intervenuto a Radio Crc, radio partner del, per diffondere i propri auguri di Natale a tifosi, calciatori e a tutte le parsone che lavorano con e attorno al Calcio