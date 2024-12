Napolipiu.com - Napoli-Fiorentina, ipotesi maxi scambio: i quattro nomi sul tavolo

Leggi su Napolipiu.com

: isul">Il club azzurro e i viola potrebbero dar vita ad una complessa operazione di mercato per gennaio. Folorunsho, Spinazzola, Biraghi e Martinez Quarta i calciatori coinvolti.Ile lalavorano a una complessa operazione di mercato. Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna di Repubblica, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe valutando unoallargato con il club viola per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.Il quotidiano svela i dettagli della possibile trattativa: “Potrebbe decollare l’di unaoperazione con la, interessata più a Folorunsho che a Spinazzola (piace al Torino). Ilsegue Biraghi come alternativa ad Olivera sulla fascia sinistra e potrebbe intensificare i contatti per l’argentino Martinez Quarta”.