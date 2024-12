.com - Maltempo, allerta gialla nel Lazio con vento forte e mareggiate

L’apertura del Giubileo coincide con l’diramata dalla Protezione Civile per ilnel, dove sono previsti forti venti,e nevicate sopra i 300-500 metri. Il cattivo tempo durerà per le successive 24-36 ore, interessando anche altre zone d’Italia, con particolare attenzione alla capitale. Roma si prepara ad affrontare raffiche diche hanno già causato tragedie in passato, come il recente incidente mortale a Colle Aniene, dove una donna è stata uccisa da un albero caduto. L’riguarda anche le nevicate e le temperature rigide che colpiranno la regione, con la possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio.nel: le previsioni die neveIl bollettino diramato dalla Protezione Civile prevede per ilventi da forti a burrasca, provenienti dai quadranti settentrionali.