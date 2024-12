Tvplay.it - L’Inter ha rotto gli indugi, nessun dubbio: lo riporta a casa

Leggi su Tvplay.it

InInter si pensa già al calciomercato, specialmente a quello estivo. Il club nerazzurro ha le idee piuttosto chiare.è in piena lotta per tutte le competizioni e da qui a fine stagione dovrà disputare una serie incredibili di partite. A dire il vero la stagione nerazzurra non finirà mai visto che – dopo campionato e Champions League – Inter e Juve saranno tra le protagoniste del nuovo Mondiale per club, e si preannuncia quindi un calendario fittissimo.hagli: lo(Lapresse) TvPlayAnche per questo la società nerazzurra deve avere una rosa completa in tutti i reparti, una rosa competitiva e l’obiettivo è mantenere una squadra solida in tutti i reparti.ad esempio ha uno dei centrocampi più forti in Europa ma allo stesso tempo c’è sempre modo di migliorare e specialmente ringiovanire la rosa, Marotta e Ausilio hanno le idee chiare a riguardo.