Le affermazioni fuorvianti sul vaccino esavalente di Mariano Amici

Leggi su Open.online

Ci siamo occupati in passato di diversi interventi di(qui e qui). Lo ricordiamo, in particolar modo, per il fantasioso test dei tamponi con il kiwi effettuato insieme a Stefano Scoglio. Questa volta, però, non interviene in merito alla pandemia e alle vaccinazioni anti Covid-19, ma contro ilpediatrico. Il suo intervento lascia intendere che le autorità abbiano scelto di vaccinare i bambini senza alcuno studio scientifico adeguato, definendo «cavie» milioni di persone vaccinate.non la racconta giusta.Per chi ha frettafa intendere che «non è stato neanche verificato che il fare sei vaccini insieme sia indifferente rispetto a fare la singola vaccinazione», ma gli studi rivelano tutt’altro.Afferma che la sperimentazione sia stata fatta «su dieci criceti e poi però il farmaco lo inoculano a milioni di abitanti», ma i vaccini – come tutti i farmaci – non possono essere approvati senza un’adeguata sperimentazione sugli esseri umani e con i supporto di studi scientifici adeguati.