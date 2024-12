Linkiesta.it - L’aumento di rifiuti elettronici può essere un problema o un’opportunità

Secondo uno studio pubblicato lo scorso ottobre da Nature Computational Science, la tecnologia alla base dell’intelligenza artificiale generativa potrebbe aggiungere fino a cinque milioni di tonnellate metriche di(e-waste) entro il 2030. «Un aumento che esacerberebbe ildeiesistenti», ha detto Asaf Tzachor, ricercatore presso la Reichman University in Israele e coautore dello studio.Si tratta di una frazione relativamente piccola della produzione di, stando al recente report Global E-Waste Monitor 2024 (United Nations Institute for Training and Research, Unitar) che ci racconta che nel 2022 sono stati prodotti sessantadue miliardi di chilogrammi di, in aumento dell’ottantadue per cento rispetto al decennio precedente.