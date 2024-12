Cultweb.it - La teoria del tutto è ispirato a una storia vera? (C’è qualche significativa differenza)

Leggi su Cultweb.it

Il film Ladelsi ispira alla vita del fisico Stephen Hawking e Jane Wilde. La trama si basa sul libro Travelling to Infinity di Jane Hawking, ma semplifica o modifica alcuni eventi reali per esigenze cinematografiche. In particolare, il rapporto tra Stephen e Jane fu complesso, segnato da difficoltà legate alla malattia, alla fama di Stephen e alle divergenze personali e religiose. Molti dettagli della loro relazione sono omessi o edulcorati nel film rispetto ai resoconti scritti di Jane.Ladel, diretto nel 2014 da James Marsh, racconta lad’amore di Stephen Hawking e Jane Wilde, e offre un ritratto abbastanza veritiero della vita del celebre fisico affetto da SLA. Sebbene basato sul libro autobiografico di Jane, infatti, il film omette o altera diversi aspetti della loro complessa relazione per creare una narrazione più lineare e romantica.