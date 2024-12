Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Vinatzer ha perso velocità in slalom. Per Paris in arrivo la cartina di tornasole”

LA PRIMA VOLTA DI CASSEAveva ottenuto tre podi, spesso finiva nei primi 10, era arrivavo anche quarto a Kitzbuehel. Non è sicuramente un vincente, ma un ottimo atleta. Due anni fa si era sbloccato, aveva fatto una stagione bellissima, poi invece era tornato un po’ in un’aurea mediocritas.In America aveva sciato bene sul muro della Birds of Prey in discesa, poi aveva un po’ sciupato nella parte bassa. In Val Gardena ha fatto questo grandissimo superG, vinto per un centesimo e battendo Odermatt con una gara perfetta. In discesa ci si aspettava un buon Casse, ma gestire in casa la prima vittoria non era così facile. Comunque ha sciato bene anche in discesa, fino ai ciaslat si trovava a 2 decimi da Odermatt. Io spero che questa vittoria gli abbia dato la carica per credere di più nei suoi mezzi, perché ne ha tanti.