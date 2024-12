Sport.quotidiano.net - Ippica. San Rossore, un Santo Stefano di grandi corse

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il campo scarno non deve trarre in inganno. Il successo di Brillantissime (M.Arras) nel premio “Palazzo Blu” di domenica scorsa a Sanha messo in evidenza un puledro che potrebbe aspirare a salire in alto. E’ stata questa anche l’impressione del suo trainerBotti. Un altro soggetto interessante è apparsa la femmina Tindari (G. Ercegoic) che ha vinto l’altra condizionata in programma, il premio “Mostra Kashushika Hokusai”. In un pomeriggio metereologicamente terribile sono anche da segnalare i successi di Ottanese (C. Colombi) nel premio “Palazzo Gambacorti” e di Newport Bay” (S.R. Saiu) nel premio “Antonietta Guardati” con la tradizionale distribuzione di ceste di dolciumi offerte ai vincitori dal bar “Enrico”, sponsor della corsa. Ma oggi dobbiamo parlare del convegno diche presenta un programma di grande livello soprattutto grazie a due: i premi “Piazza dei Miracoli” e “Goldoni”.