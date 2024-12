Quotidiano.net - In ricordo di Bersani costruttore di pace

Leggi su Quotidiano.net

Tosi* Se ne andò, all’età di cent’anni, la Vigilia di Natale di dieci anni fa Giovanni, personaggio bolognese che per settant’anni dedicò in modo totale la propria vita all’impegno politico e sociale per una maggiore giustizia tra i popoli, per l’affermazione della dignità di ciascuno attraverso appropriate forme di cooperazione democratica e di crescita culturale, in un mai deposto sforzo perché si affermasse lanei contesti più complessi del pianeta. Un cittadino del mondo che tuttavia fu particolarmente attento alla sua Bologna, dove oggi operano nel suo nome delle realtà da lui create. Nel 2010 il Resto del Carlino fu promotore della candidatura di Giovannial premio Nobel per lae ciò lo indusse a ricordare, con una sorta di concreto testamento spirituale, le diverse iniziative da lui assunte per lain diverse parti del mondo, in quella che fu la sua ultima pubblicazione, scritta all’età di 98 anni: Adesso per lae la libertà attraverso i cinque continenti (1943-2012).