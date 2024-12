Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis e la foto "pagliacciata" di Natale: "Ti devono denunciare", perché viene travolta d'insulti | Guarda

Una bella "" diper. Dopo sei mesi faticosi trascorsi tra Strasburgo e Bruxelles, a cercare di capire come funziona l'Europarlamento e respingere i feroci attacchi quasi quotidiani dei "cattivoni" ungheresi dei Patrioti di Orban, l'eurodeputata eletta con Alleanza Verdi e Sinistra, sempre molto attiva sui social, invia un saluto ai suoi compagni di lotta su Instagram. Laassomiglia a un meme che, immaginiamo, diventerà virale nelle prossime settimane. E riassume in una manciata di pixel tutto il "programma elettorale" della insegnante anarchica e ant-fascista milanese diventata famosaaccusata di aver partecipato a una aggressione a un militante di estrema destra in strada a Budapest e per questo rimasta in carcere nella capitale magiara per otre un anno.