Il sogno segreto di Valentino Rossi | fan commossi

Ildi: uno dei più vincenti piloti della storia della Moto Gp non vuole smettere di stupire. Rivelazione clamorosaSe nominiin ogni angolo del pianeta, siamo sicuri che tutti ti sapranno dirti cosa ha fatto nel corso della sua vita. Uno che ha vinto tutto quello che ha vinto lui nella classe regina non può in nessun modo passare inosservato. Ed è tutto corretto ed è tutto giusto in questo modo.Ildi: fan(AnsaFoto) – Ilveggente.itDopo aver smesso di correre, almeno sulle due ruote,ha deciso di mettere in piedi una scuderia tutta sua. Sappiamo che cerca e trova, molto spesso, i migliori talenti in circolazione: uno che ha visto di tutto durante la propria vita ha il fiuto giusto, quello del grande esperto, quello del manager clamorose che sa benissimo dove andare a pescare.