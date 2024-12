Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello | dal cast agli Oscar tutte le curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

Il– La: dallesulConsiderato un punto di riferimento imprescindibile nel cinema fantasy e nella storiaeffetti speciali cinematografici, Il– Laè il primodedicato alla celeberrima opera di J. R. R. Tolkien, pubblicata per la prima volta nel 1954. Diretto nel 2001 da Peter Jackson, ilsi è affermato come uno dei maggiori successi del suo anno, andando incontro ad un grande favore di critica e pubblico. Raccontando dell’epica batta tra Bene e Male, ilporta per la prima volta sul grande schermo una serie di personaggi e ambienti fino a quel momento potuti soltanto immaginare. Un mondo incredibilmente vasto, ricco di così tanta magia e meraviglia che ancora oggi non manca di incantare spettatori di ogni età.