Il governo Bayrou parte in salita. I veti di Mélenchon e Le Pen

Parafrasando il caso italiano, si può dire che il premier francese Françoisha fatto ricorso a “vecchie glorie” della politica francese per formare l’esecutivo. Fra tutti, gli ex premier Manuel Valls (con delega all’Oltremare) – uomo chiave dell’ultima parentesi di presidenza socialista d’Oltralpe, negli anni di Hollande – ed Elisabeth Borne (istruzione nazionale).È il quarto esecutivo che nasce nel corso dell’anno e – certamente – dopo l’esperienza fallimentare di Barnier – anche quello guidatonon sorge propriamente con i migliori auspici. Si rincorrono, infatti, le polemiche a poche ore dall’insediamento.Il neo premier, che ha ricevuto l’incarico dieci giorni fa dal presidente Emmanuel Macron, intervistato da Bfmtv, pronuncia parole a metà fra il rassicurante e il consapevole della grave situazione in cui si trova la Francia.