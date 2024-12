Iodonna.it - Il brindisi accende la festa. Champagne, spumante o prosecco di classe (e pure un rosso di rango). Per ogni tasca, con una dritta per accompagnarli

Cosa bere con i crostacei? E con i salumi? Adbollicina:, Franciacorta, Trentodoc oil suo piatto di riferimento, per tutte le tasche, tutti i menù e tutti i cenoni delle feste.Ecco 10 suggerimenti per bere bene e in armonia con i nostri piatti preferiti. Da Natale a Capodanno Leggi anche › Regali da gustare, 30 idee last minute per doni golosi Dom Pérignon Vintage 2015Dom Pérignon Vintage 2015 (prezzo su richiesta). Edizione speciale del magnificoVintage 2015, tributo a Jean-Michel Basquiat. Una serie di tre coffret che arriva come terzo omaggio alla pop art. Nel 2010 la maison aveva scelto Andy Warhol, nel 2013 Jeff Koons.Sì con gli scampi e il caviale.