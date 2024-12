Laprimapagina.it - Grottammare. Donna di 30 anni investita e uccisa dal Frecciarossa 8810 di Trenitalia

Drammatico incidente ferroviario nei pressi della stazione di, in provincia di Ascoli Piceno. Unadi 30è statadaldi. In corso le indagini della Polfer per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto sulla linea Bologna-Lecce.La Polizia ha autorizzato la circolazione tra San Benedetto e Cupramarittima con marcia cautelativa mentre i viaggiatori del treno che ha investito lasono stati spostati su un altro convoglio. Diversi rallentamenti lungo la linea Adriatica.