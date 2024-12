Anteprima24.it - FOTO/ Si stacca un ramo e investe un’auto: paura per un papà e la sua bambina

Tempo di lettura: < 1 minutoNel primo pomeriggio una Peugeot condotta da un uomo mentre percorreva in via Einstein nella zona alta di Benevento è stata colpita da unche si èto dal tronco di un albero frantumando quasi tutta la parte superiore del parabrezza. Forte lo spavento per chi era alla guida e soprattutto per la figlia molto piccola presente all’interno dell’abitacolo insieme al. Per fortuna entrambi non hanno avuto conseguenze, ma per motivi di cautela laè stata trasportata al vicino ospedale San Pio per effettuare ulteriori accertamenti rimanendo monitorata per qualche ora. In via Einstein sono intervenuti vigili urbani, vigili del fuoco e la polizia. Sul posto si è recato anche anche l’assessore Alessandro Rosa, delegato all’ambiente, che solo ieri aveva informato la cittadinanza della necessità di abbattere con la massima urgenza tra viale degli Atlantici e via Roselli, peraltro, quest’ultima a poche decine di metri da via Einstein, circa 70 maestosi pini che, secondo i rilievi di un esperto botanico, risultano pericolosi per la pubblica incolumità.