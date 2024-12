Golssip.it - Ferragni-Pandoro, Selvaggia Lucarelli: “Concreta l’ipotesi di archiviazione. Ecco perché”

, su Il Fatto Quotidiano torna sulla questione ''. Si tratta del caso che ha visto coinvolta Chiara. "Le indagini a suo carico sono chiuse - scrive la giornalista - da ottobre e non è dato sapere cosa ne sarà di lei da un punto di vista legale, mache potrebbe vederla ‘saldare il conto’ e la procura richiedere un’sembra". La Procura ha indagato per truffa aggravata l'ex moglie di Fedez. Si tratta di un reato che, grazie alla riforma Cartabia, non può essere procedibile d'ufficio in caso di ritiro di denuncia da parte di chi è stato offeso. "E siccome la parte offesa è solo e soltanto il Codacons, la più ‘famosa’ associazione di tutela dei consumatori italiana, la palla è nelle sue mani. Tant’è che come riportano diverse testate tra cui Rai News (e in realtà si vocifera da un po’di tempo), trae Codacons sarebbe in corso una trattativa che potrebbe portare, in cambio di una grossa cifra a titolo di risarcimento dei consumatori che il Codacons rappresenta, al ritiro delle querele", si legge nello stesso articolo.