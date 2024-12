Inter-news.it - Fabregas: «Arrabbiato perché potevamo fare male all’Inter. Loro nella top 3»

Leggi su Inter-news.it

Cescha parlato al termine di Inter-Como, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-0. Questo il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Così Cescdopo i primi 45 minuti di gioco di Inter-Como: «Alla fine sono mancati dei piccoli dettagli.hanno dovuto sbloccare la partita grazie a un corner, non credo che si aspettassero un Como così propositivo senza palla. Oggi ho visto chi ha nel sangue il mio calcio e chi no. Nel primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, sono mancate quelle giocate che noi abbiamo provato spesso in allenamento.metterli in difficoltà a livello di intensità, di avere quella personalità. Cunha, che giocatore e che personalità. Molto bene lui, ma anche Fadera e Strefezza. Non voglio che la mia squadra sia timorosa. Sonoallo stadio si percepiva la possibilità di».