Ilrestodelcarlino.it - Esce di strada e si schianta contro un albero: chi è la vittima

Castelfranco (Modena), 24 dicembre 2024 – Tragico incidente mortale ieri nel tardo pomeriggio a Castelfranco Emilia. Un uomo di 55 anni, Alberto Urru, residente a Castelfracno, ha perso la vita dopo essersitounin via Larga,provinciale sei per San Giovanni in Persiceto. Purtroppo all’arrivo dei sanitari, giunti repentinamente sul posto per lanon c’era più nulla da fare. Lo schianto si è verificato intorno alle 17.30. Gli accertamenti sulla dinamica sono nelle mani della polizia locale ma pare che l’uomo, alla guida della propria auto abbia perso improvvisamente illlo del mezzondosi poiun, all’altezza di una curva. Forse un malore improvviso? Impossibile stabilirlo ora: saranno gli accertamenti autoptici a chiarirlo. Quando è scattato l’allarme, subito lanciato da altri automobilisti sul posto sono accorsi appunto i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e i pompieri, che hanno estratto la salma delladalle lamiere.