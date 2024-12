Oasport.it - Dove si farà l’America’s Cup 2027? Le città in corsa, quando verrà presa la decisione

Team New Zealand sta decidendodisputare la prossima edizione della America’s Cup, dopo aver conquistato il trofeo sportivo più antico del mondo per la terza volta consecutiva. La prestigiosa competizione velica tornerà ad animare la scena internazionale nel, dunque a distanza di tre anni da quella disputata tra settembre e ottobre nelle acque di Barcellona. I Kiwi hanno infatti già comunicato questa idea dopo aver stipulato un accordo con INEOS Britannia, che sarà ancora una volta Challenger of Record.Resta però ancora il dubbio susi disputeranno le regate. Quale localitàscelta dal sodalizio di Grant Dalton per difendere la Vecchia Brocca? Di sicuro non si resterà a Barcellona e fino a poche settimane fa si pensava a un ritorno a Valencia, che ospitò l’evento in un paio di occasioni all’inizio del terzo millennio e che sembra essere gradita da sponsor e sodalizi (di sicuro ci sarà ancora Luna Rossa, che ha confermato la sua presenza dopo la brutta prestazione offerta in terra catalana).